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بالصور.. فيلم «كائن مش فضائي» يفوز بمنحة «الطريق إلى ألمانيا» من«أونا أكاديمي»

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13912658_1143647239027396_8724811787017675750_n حصل فريق عمل فيلم “مش كائن فضائى” أول أمس، على منحة تدريبية ببرلين مقدمة من “أونا أكاديمي” بالتعاون مع معهد جوته بالقاهرة، وذلك بعد تقييم لجنة التحكيم واختيارهم كفريق فائز للموسم الثالث من مسابقة “الطريق الى ألمانيا”.

وشهد معهد جوته الثلاثاء الماضي، فاعليات الحدث فى حضور كل من “د.الكه كاشل مونى مدير عام معهد جوته والمدير الاقليمي لمعاهد جوته بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ريم ماجد مديرة الأكاديمية، غادة الشربينى مساعدة مدير القسم الثقافى بمعهد جوته” .

وتم تقييم 4 أفلام قصيرة مقدمة من 4 فرق مختلفة من خريجي أكاديمية “أونا” من قِبل لجنة التحكيم المؤلفة من كل  من “ألبرت شفيق رئيس قنوات النهار، والكاتبة مريم ناعوم، مها شهبه كاتبة اعلامية وصانعة أفلام وثائقية، على سطوحى مخرج أفلام وثائقية وصحفى تلفزيوني، بيورن بلاشك مراسل الشرق الأوسط”.

الطريق إلى ألمانيا، هو أحد مشاريع السنوية لمعهد جوته، المدعومة من وزارة الخارجية الألمانية، وهو عبارة عن منحة تدريبية إلى برلين، يشرف على المشروع كل من معهد جوته وأونا أكاديمى.

 ويهدف هذا المشروع لدعم الشباب فى المجالات الإعلامية المختلفة، من خلال التبادل الثقافى مع المؤسسات الألمانية للتعرف على ملامح وممثلى الإعلام الألمانى والأوروبى.

تنظم المسابقة كل عام ويحق لخريجي أكاديمية “أونا” من كافة التخصصات الاشتراك حيث يتم تقسيمهم على مجموعات مختلفة، ويكلفوا بإنتاج مشروع سنوى.
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