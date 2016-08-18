"لاتفيا" وجهة موفقة للعرب المسافرين إلى أوروبا

يهوى العرب المسافرون قضاء إجازاتهم في القارة الأوروبيّة لوفرة العناوين الجذّابة فيها، لا سيما الآثار التاريخية، ولاتفاقها مع الأذواق المختلفة، وخصوصاً هواة االتسوّق والتسكع والترفيه. وفي هذا الإطار، يختار "سيدتي. نت" جمهورية لاتفيا الواقعة في منطقة بحر البلطيق شمال أوروبا، حيث تتنوع المعالم الجاذبة للسائحين.

تحظى لاتفيا بمناخ موسمي معتدل؛ مناطقها الساحلية، لا سيما تلك الواقعة على الساحل الغربي من شبه جزيرة كورلاند، تتمتع بمناخ بحري في الصيف ومعتدل في الشتاء. أمّا المناطق الشرقية فتعرف بمناخها القاري، مع صيف أكثر دفئاً وشتاء أشدّ برودة. يبدأ الشتاء في منتصف ديسمبر/كانون الأول ويستمر حتى منتصف مارس/آذار، فيسجّل متوسط درجات الحرارة -6 درجات مئوية وتتساقط الثلوج بكثافة. ويبدأ الصيف من يونيو/حزيران حتى أغسطس/آب ويكون دافئاً ومشمساً عادة، مع أمسيات باردة. ويبلغ متوسط درجات الحرارة نحو 19 درجة مئوية.

زوري في لاتفيا...

| مدينة "ريغا" القديمة: هي عبارة عن حيّ شعبي يقع في المركز التاريخي والجغرافي للعاصمة لاتفيا، ويضمّ شوارع مرصوفة بالحصى ومباني عائدة للقرون الوسطى. هناك، افنحي ذراعيك في "روزينا"، الشارع الأضيق في "ريغا"، حيث يمكنك لمس الجدران المتقابلة معاً، ولا تفوّتي فرصة تناول الوجبات في أحد المطاعم الشهيرة!

| مدينة "كولديغا": تقع هذه المدينة على ضفاف نهر "فينتا"، وتبعد 155 كيلومتراً عن العاصمة "ريغا". هي تعود إلى القرون الوسطى، وتعدّ مثاليةً لقضاء عطلة رومانسية، أو ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجة والخيل والصيد أو استقلال القارب للتنزّه.

| قصر ومتحف "روندال": يقع وسط السهول الخصبة في جنوب "لاتفيا". يعود تاريخ الـ"ديكورات" الداخلية للفترة الممتدة بين 1765 و 1768 وهي من إبداع النحّات الألماني يوهان مايكل غراف، والرسّامين الإيطاليين فرانشيسكو مارتيني وكارلو زوتشي. ويضمّ البناء صالات العرض الفنيّة والفنون الجميلة والمعارض التاريخية. ويستضيف القصر مهرجان الموسيقى وحفلات الموسيقى الكلاسيكية.

يمكن زيارة المكان يومياً، من العاشرة صباحاً حتى السادسة والنصف مساء.

| منتجع "جورمالا": يبعد المنتجع 15 كيلومتراً من مطار "ريغا" الدولي، و25 كيلومتراً من العاصمة "ريغا"، ويشتهر بموارده الطبيعية، ومناخه المعتدل وتجربة العلاج بالطين والمياه المعدنية. ويسمح الشاطئ الأبيض الرملي الممتدّ على نحو 26 كيلومتراً مع غابات الصنوبر الواسعة، خيارات الترفيه المناسبة للفصول الأربعة، لا سيما المعارض الفنية والحفلات الموسيقية المحلية والدولية...

| حديقة "غواجا" الوطنية: هي الحديقة الوطنية الأقدم والأكبر مساحةً في "لاتفيا"؛ تتميز بتنوعها البيولوجي وتضاريسها، وينابيعها الطبيعية وكهوفها، إذ تمتدّ الحديقة على مدى أكثر من 90.000 هكتار، لذا فإن يوماً واحداً لن يكون كافياً للاستمتاع في سحر أجزاء المكان كافة.