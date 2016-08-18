وزير التعليم العالي يشيد بالعلاقات بين مصر والصين

أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي، بمستوى العلاقات بين مصر والصين وبالطفرة الإيجابية التي يشهدها التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والبحث العلمي منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأولى إلى الصين عام 2014, ولقائه مع رؤساء الجامعات العلمية والبحثية الصينية ثم زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في أوائل العام الحالي.

وقال الشيحي – في تصريحات له، اليوم الخميس، خلال زيارته للعاصمة الصينية (بكين) – أن الهدف من رحلته للصين هو تفعيل اتفاقيات التعاون البحثي والعلمي والتعليمي التي وقعت في شهر مارس الماضي خلال زيارة نائبة رئيس الوزراء الصيني ليو يان دونغ إلى مصر, وهى الزيارة التي كانت التقت خلالها بالرئيس السيسى ورئيس الوزارء , وزارت العديد من المراكز البحثية والعلمية والجامعات.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الخمس التي أبرمت خلال تلك الزيارة تتعلق بجوانب عديدة من ضمنها تعزيز التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس, وزيادة عدد المنح الدراسية والتدريبية التي تقدم إلى الطلاب والباحثين, وخاصة برنامج شباب المبتكرين, وتوفير تمويل مشترك لعمل أبحاث علمية مشتركة تهم الدولتين, وتعزيز التعاون العلمي المصري الصيني للاستفادة بالخبرات الصينية في مجال إنشاء وإدارة أودية العلوم والتكنولوجيا وفي مجالات التعليم الفني والتقني.

كما التقى الوزير مع رؤساء الجامعات والأكاديميات العلمية والبحثية الصينية, وعقد لقاءات منفردة مع المسئولين الصينيين, وزار وادي العلوم والتكنولوجيا في جامعة تسينغهوا و”حديقة تشونغ قوان تسون” للعلوم والتكنولوجيا الواقعة في شمال غرب العاصمة الصينية وحضانات التكنولوجيا والأعمال – والتي وصفها بأنها المكان الذي تخرج منه الابتكارات – مشيرا إلى أنه كان حريصا خلال جولاته على الاطلاع على التجربة الصينية للاستفادة منها في كيفية إدارة المنظومة الإبداعية والتعرف على المبدع وإنجاح التجارب الابتكارية لأن كل تجربة ناجحة تعني براءة اختراع جديدة ومنتج وشركة ناشئة بإمكانها أن توفر فرص عمل لـ100 شخص على الأقل.