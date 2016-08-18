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هزاع بن زايد يدعو لدراسة وتقييم الانشطة الصيفية

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هزاع بن زايد يدعو لدراسة وتقييم الانشطة الصيفية هزاع بن زايد يدعو لدراسة وتقييم الانشطة الصيفية

دعا سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إلى دراسة وتقييم الأنشطة والبرامج الصيفية للاستفادة من هذه التجربة وتطويرها .

وقال سموه في حسابه الرسمي على  " تويتر " معلقا على دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة  والتي قال فيها :  " نريد من الأنشطة سواء أكانت عسكرية أم تعليمية أم ثقافية أن ترتقي بقدرات الطلبة وتعزز لديهم حب المعرفة والعلم والقيم الوطنية والأخلاق الحميدة "  ،  إنها دعوة تتطلب تدارس الأنشطة والإعداد لبرامج صيفية مستقبلية تستفيد من هذه التجربة الناجحة وتعمل على تطويرها .

وأضاف سموه  : " بعد أيام يعود الطلبة إلى المدارس، لهم منا التحية، ولأولياء أمورهم وللمعلمين ولهم نقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول العام الدراسي ".

وأكد أن أولياء الأمور يدركون بأن أبناءهم بحاجة إلى ظروف نفسية وتربوية صحية تمكنهم من العودة إلى المدارس بثقة وحب، وفق الله الطلبة وجعل عودتهم ميمونة.

وشدد على إن الطلبة الذين يلتحقون بالمدارس لأول مرة يستحقون المتابعة المخلصة، فالوعي الأول هو الذي يحدد مستقبلهم التعليمي، رعاهم الله وحماهم ووفقهم.

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