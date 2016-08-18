"لقد رغبتُ من خلال عطر NARCISO الأصلي أن أبتكر عطراً شديد الإثارة. يجسّد NARCISO eau de parfum Poudrée الأنوثة في جوهره بطريقة أكثر إغراءً. إنه ناعم وقويّ في الوقت نفسه، ويسبّب الإدمان على الفور".

نارسيسو رودريغيز

إليك NARCISO eau de parfum Poudrée. يقوم NARCISO eau de parfum Poudrée بتحويل سرّ الجاذبيّة مع قوة الإدمان المتقلّبة.

يقول المصمّم: "يمثل NARCISO eau de parfum Poudrée الإرهاف والأنوثة الفائقة. لا يطغى أبداً، لكن يستحيل نسيانه".

تستمرّ مجموعة عطور NARCISO بتجسيد حدود الإغراء وفنّ الجاذبيّة مع فصلٍ ثالث من القصّة. ويقوم NARCISO eau de parfum Poudrée بتخطّي حدود الوقت، تماماً مثلما يوقفه.

إرهاف حسيّ. يغلّف العطر الجديد الجسمَ بكثافة خفيفة الوزن تكون هشّة ومميّزة في الوقت نفسه. يتوافر NARCISO eau de parfum Poudrée بسعة 30 و50 و90 مل، وهو مسكّر فيما يكشف المسك الناعم عن قلب العطر. إنه معزّز بمزيج زهريّ ناعم ومخملي من بتلات الياسمين الأبيض والورد البلغاري مع درجات خاصّة غنيّة بعطر الأعشاب من الفيتيفر، ودرجات الأرز الأسود والأبيض، وهو ينضح بالدفء والقوّة. موحي لكن صريح، يقوم العطر بالإغراء بشكلٍ سحري وغريب من خلال جاذبيّة قويّة.

يجسّدNARCISO eau de parfum Poudrée ترفاً حريصاً مع حميميّة تدوم على بشرة المرأة لتترك أثراً حريريّاً. تتّحد البشرة مع العطر، فيتألّقان جمالاً وأناقةً. يترك العطر أثراً عميقاً مع تلاشيه على بشرة المرأة، فيبقى كذكرى دائمة.

يقول المصمّم: "يأتي لون القارورة بدرجة فريدة من الزهريّ، وهو لونٌ يعبّر عن الأنوثة والجمال. ويشير اللون إلى إرهاف البشرة والجسد".

نارسيسو رودريغيز

يأتي NARCISO eau de parfum Poudrée ضمن قارورة خاصّة بالعلامة تتمتّع بالعقلانيّة البارعة والجمال البسيط والصفاء. ويطفو شكل بيضاويّ نصفيّ ناعم الملامح ومطليّ بلون زهري لطيف داخل مكعب شفّاف من الزجاج مع رأس باللون الزهريّ. يرمز اللون الزهريّ إلى الأنوثة والإرهاف العميقَين ويجسّد الطبيعة الساحرة لـNARCISO eau de parfum Poudrée.

"منذ اليوم الأوّل، كانت ألوان البشرة الشفافة شديدة الأهميّة في كافة مجموعاتنا إذ يشكّل تألّق المرأة جزءاً كبيراً من إرهافها، على غرار جسدها. إنّ NARCISO eau de parfum Poudrée تحويلي أكثر من أيّ عطرٍ آخر".

نارسيسو رودريغيز

تنقل صورة راكيل زايمرمان أناقةً فريدة وجمالاً أصيلاً. تتمتّع نظرتها المباشرة بالسحر والجاذبيّة، ويوحي التألّق المتورّد لبشرتها بالقدرة الوجدانيّة لـ NARCISO eau de parfum Poudrée. إنّ نحافة الجزء العلوي من جسدها يُبرز عنقها الطويل وطلّتها الملكيّة، ويُعتبر فاتناً بشكلٍ ضمنيّ. وترمز زايمرمان إلى الجاذبيّة الدراماتيكيّة المتحفظة بشكلٍ طبيعي في NARCISO eau de parfum Poudrée.

NARCISO eau de parfum Poudrée: تستمرّ روح تشكيلة عطر NARCISO في احتضان لغز الشغف والإغراء.