أريج العنبر في Amber Malaki من شوبارد

دعوا أريج العنبر يحيط أجواءَكم في عيد الأضحى. وكهدية مثالية للرجال والنساء على حد سواء، يقدم عطر Amber Malaki خلفية كلاسيكية خلال احتفالكم بهذه المناسبة المباركة. يمتاز هذا العطر الفاخر بنفحات حادة من البخور توقظ الحواس، كما أنه أيضاً الرفيق المثالي لأية مناسبة، سواء كانت عشاءً حميماً مع أفراد العائلة في البيت أو قضاء أوقات ممتعة مع الأصدقاء.

المجموعة

اكتشفوا سر ابتكار استثنائي مع "مجموعة ملكي"(Malaki Collection)

تسمح شاشة المشربية المحفورة للشخص بأن يرى من دون أن يكون مرئياً، لتحمي ما يوجد خلفها. أبعد من المشربية، وفي التلاعب المعقّد للضوء والظلال، يتم الكشف عن سر...

في عتمة أحد القصور ينتظر الأثمن من بين كل الكنوز، يكشف عنه الضوء المتسلل عبر الشناشيل. هذه هي "مجموعة ملكي"، ثمرة لقاء التقاليد الشرقية والغربية، اتحاد مواد استثنائية وخبرات غير اعتيادية. هي مجموعة مصممة مثل جوهرة فريدة مع الانتباه المذهل للتفاصيل الذي تتميز به شوبارد.

في المكان الذي تلتقي عقود من الخبرات مع أعلى معايير التميّز، ستجدون العطور الأعلى استثنائية. "مجموعة ملكي" من شوبارد.

تحمل ثلاث قوارير منحوتة بدقة وعناية العطور الأعلى جاذبية يتم ابتكارها على الإطلاق. ثلاثة أنواع من البارفان التي تحتفل بأفخر المكونات العطرية من الشرق: العود، الورد والعنبر. وحدها شوبارد تُضمِّن خلاصات نقية تماماً من هذه المكونات المرغوبة جداً، والتي تلقى تقديراً عالياً على أريجها الرائع منذ فجر التاريخ. تكمن الطاقة الغامضة لكل عبير في قلب جوهره.

يدعم كل واحد من هذه الكنوز الرائعة هرمٌ عطري مشغول بدقة عالية، يتألف حصرياً من مكونات راقية متحدة مع نغمات شاعرية منسجمة مع بعضها. هي تجربة ساحرة لحاسة الشم، عمل معلمة فرنسية كبيرة في صناعة العطور التي تجمع مهاراتها مع خبرات شوبارد لابتكار – في سرية عالية – ثلاثة عطور تتمتع بطاقة فاتنة وجذابة.

اكتشفوا عبير العنبر في الداخل...

Amber Malaki هو أحدث إضافة إلى "مجموعة ملكي". هو عطر جديد دافئ وغامض، مستوحى من الفخامة المترفة لمجوهرات شوبارد. ومع رقيه العالي وقوة إقناعه، يثير هذا الإكسير الثمين شاعرية غامضة تتألق مع الطاقة الذهبية للشمس.

مثل حجر كريم وثمين، جذب العنبر البشر إليه منذ قرون بعيدة بفضل جماله الفتّان. وفي صناعة العطور، يثير طابعه العطري الأجواء الساحرة والخلاّبة لمنطقة الشرق الأوسط. والعنبر الذهبي هو القلب الآسر لهذا العطر الأحدث في المجموعة، تكشف عن أوجهه المعقدة الأناقة الدخانية لخشب البردي (papyrus)، النفحات الحادة للبخور وإغراء زهور البرتقال. ويكتمل العبير مع فانيليا البوربون الناعمة والقريضة (cistus)، اللتان تعطيانه إمضاءً جذاباً، مميزاً وراقياً.

يوضع الإكسير الثمين بسرعة في قارورته الزجاجية ومتعددة الأوجه مثل حجر كريم. ويكشف إعداد ذهبي منحوت بدقة عالية عن حرفية شوبارد الفريدة التي لا يمكن تقليدها. يثير التصميم الراقي للملصق، مع مشربيته الدقيقة، صورة الكنوز الغامضة لقصر شرقي. استوحي الغطاء المعدني الراقي، المدموغ بختم التميّز، من سوار أنيق لساعة من شوبارد. أما النتائج فهي مذهلة، ملكية وتسلّط الضوء على الدفء المتألق لعبير العنبر في الداخل.

يشكل أحدث الجواهر الثلاث في "مجموعة ملكي"، Amber Malaki عطراً فريداً جداً من نوعه، وخلاصة لأرقى المكونات من الشرق الأدنى. ومع نغماته الشاعرية، القوية والجذابة، يمثل تجربة حسية ساحرة بالفعل. عملت المعلمة الفرنسية في صناعة العطور، أماندين كليرك – ماري، في تعاون وثيق – وبأعلى درجات السرية – مع دار شوبارد لابتكار العطر الثالث في "مجموعة ملكي".