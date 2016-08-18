للمحجبات: ماسك طبيعي لرموش ساحرة

تمنح الرموش العيون اتساعا مميزا وتضفي الكثير من الجمال والجاذبية لها مما يجعلها نقطة ارتكاز في وجه الفتات فكيف في حال كانت الفتاة محجبة وتعتمد في اطلالتها على وجهها وبراءته؟ بالتأكيد تكون العيون والرموش تحديدا في غاية والاهم ولاب د من الاهتمام بها والعناية بها .

في هذا السياق ننصح الفتيات بالاعتناء بالرموش بشكل خاص من خلال ماسكات تكثف وتطول الرموش وتمنح عيونهم نظرة اكثر جاذبية.

تحتاجين الى :

عبوة ماسكرا فارغة ونظيفة

ملعقة صغيرة من فيتامين"E"

نصف ملعقة صغيرةمن زيت الخروع

نصف ملعقة صغيرة من جل الاولفيرا

طريقة التحضير :

امزجي المكونات وابعد خلطها جيدا قومي بوضعها داخل عبوة الماسكارا

ضعي المزيج بشكل يومي على رموشك قبل النوم واتركيها للصباح .