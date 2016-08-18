السعودية تخصص وكالات لاستقبال حجاج إيران القادمين من الخارج

خصصت وزارة الحج والعمرة السعودية، 10 وكالات سياحية وشركات حج للحجاج الإيرانيين القادمين من دول أخرى.

وذكرت سكاي نيوز نقلًا عن موقع “الحياة”، أن الوزارة اعتمدت الشركات والوكالات السياحية التي يتم التعامل معها لحجاج الداخل والخارج في جميع دول العالم، وذلك تجنبًا للفوضى، خصوصًا بعد ظهور شركات وهمية في هذا المجال.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إيران، أنها لن ترسل حجاجًا هذا العام إلى مكة المكرمة، بعد أن رفضت كل التسهيلات التي قدمتها المملكة لاستقبال الحجاج الإيرانيين ورفضت توقيع اتفاق ترتيبات الحج.

وتتهم السعودية، إيران بمحاولات تسييس موسم الحج والحصول على مكاسب دعائية وسياسية ومزايا خاصة غير مسموح بها للحجاج الإيرانيين.

وحصلت الدول التابعة لجنوب آسيا على 40 وكالة يتم التعامل معها، ونحو 8 وكالات لشرق آسيا، فيما تم اعتماد حوالي 15 وكالة سياحية، وشركة من الدول التابعة لأفريقيا، أما النصيب الأكبر من الشركات – 100 وكالة سياحية – فكان من نصيب حجاج تركيا وأوروبا.

وحددت وزارة الحج والعمرة حصة حجاج البعثات الرسمية في 80 في المئة، وحجاج الشركات السياحية 20 في المئة.