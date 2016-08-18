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«الوزراء» ينفي زيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء

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«الوزراء» ينفي زيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء «الوزراء» ينفي زيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء

أثير في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود نية لزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء.

وتواصل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع رئاسة مجلس الوزراء، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأضافت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صادر عنها اليوم، أن تسعى جاهدة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.

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