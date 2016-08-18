تركيا تدرس نقل مقر وزارة الدفاع خارج العاصمة

قال وزير الدفاع التركي، فكري إيشق، اليوم الخميس، إن وزارته تدرس نقل مقرها إلى خارج مركز العاصمة أنقرة، في إطار التغييرات التي تجريها الحومة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي.

وأضاف إيشق في تصريحات لوسائل إعلام تركية “نعمل حالياً على فكرة لم تنضج بعد، وهي نقل مقر وزارة الدفاع التركية إلى خارج مركز العاصمة”، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وتابع: “في حال استدعى الأمر سنعمل على نقل مقرات هيئة الأركان وقيادة القوات إلى المنطقة نفسها، لنجمع في ما بعد كل هذه المقرات تحت سقف واحد”.

وأكد وزير الدفاع التركي، أن عدد العسكريين المفصولين من القوات المسلحة على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منذ 15 يوليو الماضي حتى الآن بلغ 3725 شخصًا.

وأوضح أن عدد الفارين من القوات المسلحة عقب محاولة الانقلاب، بلغ 137، من بينهم 9 جنرالات وضباط آخرين كبار.

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية اليونانية، إنها تلقت طلب ترحيل رسمي من تركيا لإعادة ثمانية أفراد من الجيش التركي فروا إلى شمال اليونان على متن مروحية عقب محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا.