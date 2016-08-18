بلدية دبي تنجز مشروع الصرف الصحي السكني بالقوز السكنية الثانية

انتهت إدارة الصرف الصحي والري ببلدية دبي من إنجاز شبكة الصرف الصحي في منطقة القوز السكنية الثانية بتكلفة إجمالية بلغت /18/ مليونا و/200/ ألف درهم.

وقال المهندس طالب جلفار مدير إدارة الصرف الصحي والري ببلدية دبي إن المشروع يأتي تحقيقا لرؤية إدارة الصرف الصحي في بلوغ مستويات عالمية في مجال خدمات الصرف الصحي والري.

ويتضمن المشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي في منطقة القوز الثانية لتوصيل الخدمة إلى /625/ منزلا.

وأضاف جلفار أن المشروع الذي يخدم مساحة /223/ هكتارا في المنطقة قد تم ربطه بشكبة الصرف الصحي الرئيسية في دبي ..مشيرا إلى أن الشبكة تتضمن مد أنابيب لشبكة الصرف الصحي بطول حوالي /15/ ألفا و/800/ كيلو متر وبأقطار تتراوح من /200/ مليمتر وحتى /315/ مليمترا

وإنشاء /353/ حوض تفتيش رئيسيا "منهول".

كما تتضمن شبكة الصرف الصحي إنشاء /625/ غرفة توصيل منزلية مع شبكة أنابيب بطول حوالي /2500/ كيلومتر وبأقطار تتراوح من /200/ إلى /160/ مليمترا.

ونوه مدير إدارة الصرف الصحي والري الى أن الإدارة تهدف أن تكون من السباقين في إيصال الخدمة للمناطق الجديدة وغير المشمولة بالخدمات وذلك حرصا منها على تحقيق رؤية بلدية دبي.