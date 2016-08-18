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ترحيب دولى بتشكيل ليبيا هيئة لإدارة صندوق الثروة السيادى

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ترحيب دولى بتشكيل ليبيا هيئة لإدارة صندوق الثروة السيادى ترحيب دولى بتشكيل ليبيا هيئة لإدارة صندوق الثروة السيادى

>(رويترز)

قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس، إن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ترحب بتشكيل ليبيا لجنة مؤقتة لإدارة صندوق الثروة السيادى للبلاد.

وذكرت الوزارة فى بيان أن حكومات هذه الدول تدعو "كافة الليبيين إلى مساندة حكومة الوفاق الوطنى الليبية فى الحفاظ على استقلال وسلامة المؤسسات المالية الليبية وحمايتها من أجل صالح كل الليبيين."

وقالت حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة يوم الاثنين إنها شكلت لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء لإدارة صندوق الثروة السيادى الذى يبلغ حجمه 67 مليار دولار.


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