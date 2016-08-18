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ترحيب دولي بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة صندوق الثروة السيادي في ليبيا

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ترحيب دولي بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة صندوق الثروة السيادي في ليبيا ترحيب دولي بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة صندوق الثروة السيادي في ليبيا

فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، إن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، ترحب بتشكيل ليبيا لجنة مؤقتة لإدارة صندوق الثروة السيادي للبلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أن حكومات هذه الدول تدعو “كافة‭ ‬الليبيين إلى مساندة حكومة الوفاق الوطني الليبية في الحفاظ على استقلال وسلامة المؤسسات المالية الليبية وحمايتها من أجل صالح كل الليبيين”.

وقالت حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة يوم الاثنين، إنها شكلت لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء لإدارة صندوق الثروة السيادي الذي يبلغ حجمه 67 مليار دولار.

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