مصرع طفل إثر التفاف «حبل الأرجوحة» حول رقبته بسوهاج‎

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، إثر التفاف حبل الأرجوحة حول رقبته أثناء لهوه بها في منزلهم بناحية الساحل قبلي بمركز البلينا.

كان اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارًا من مركز شرطة البلينا، يفيد بوصول “رائد. م”، 13 سنة – طالب، ويقيم بناحية الساحل قبلي – دائرة المركز إلى المستشفي المركزي “جثة هامدة”.

وأفاد الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، بأن سبب الوفاة هو انفصال بعظام الرقبة، كما أفاد بوجود سحجات ممتدة من أمام الرقبة إلى خلف الأُذن، فيما رجح أن تكون لالتفاف حبل أو طرحه حريمي حولها.

وأوضح والد الطفل، أنه أثناء قيام نجله المذكور باللهو بأرجوحه بالمنزل التف الحبل حول رقبته مما أسفر عن وفاته، نافيًا الشبهة الجنائية .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4618 إداري المركز لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة قررت :” انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، فيما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها “.