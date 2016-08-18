أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إصابة مذيعة إنجليزية بالملاريا في ريو 2016

Google+ Print
إصابة مذيعة إنجليزية بالملاريا في ريو 2016 إصابة مذيعة إنجليزية بالملاريا في ريو 2016

الملاريا – أرشيفية

تعرضت المذيعة الإنجليزية تشارلي ويبستر، للإصابة بمرض مالاريا في أولمبياد ريو خلال تغطيتها للألعاب الأوليمبية المقامة في البرازيل حاليا.

وذكرت صحيفة إنجليزية شهيرة اليوم الخميس – أن صاحبة الـ`33 عاما تعاني من الإصابة بفيروس مالاريا وتتواجد في إحدى المستشفيات.

وقال صديق لها “تشارلي تحارب من أجل البقاء والجميع بجانبها ، هي قوية تتمتع بصحة جيدة دائما وذلك ما يجعل هناك أمل كبير في الشفاء”.

وأضاف أن الأطباء أكدوا إصابتها بفيروس مالاريا وهي تتلقى العلاج المناسب في ريو وتتلقى بعض النصائح من لندن.

يذكر أن عددا كبيرا من أبرز الرياضيين العالميين اعتذروا عن المشاركة فى الدورة الاولمبية بسبب المخاوف من مرض زيكا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا