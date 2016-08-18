إصابة مذيعة إنجليزية بالملاريا في ريو 2016

تعرضت المذيعة الإنجليزية تشارلي ويبستر، للإصابة بمرض مالاريا في أولمبياد ريو خلال تغطيتها للألعاب الأوليمبية المقامة في البرازيل حاليا.

وذكرت صحيفة إنجليزية شهيرة اليوم الخميس – أن صاحبة الـ`33 عاما تعاني من الإصابة بفيروس مالاريا وتتواجد في إحدى المستشفيات.

وقال صديق لها “تشارلي تحارب من أجل البقاء والجميع بجانبها ، هي قوية تتمتع بصحة جيدة دائما وذلك ما يجعل هناك أمل كبير في الشفاء”.

وأضاف أن الأطباء أكدوا إصابتها بفيروس مالاريا وهي تتلقى العلاج المناسب في ريو وتتلقى بعض النصائح من لندن.

يذكر أن عددا كبيرا من أبرز الرياضيين العالميين اعتذروا عن المشاركة فى الدورة الاولمبية بسبب المخاوف من مرض زيكا.