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السبت.. افتتاح مهرجان أوسكار إيجيبت للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة

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السبت.. افتتاح مهرجان أوسكار إيجيبت للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة السبت.. افتتاح مهرجان أوسكار إيجيبت للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة

مهرجان أوسكار إيجيبت للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة

يفتتح وزير الشباب، والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، والدكتور عصام شرف رئيس شرف مهرجان (أوسكار إيجيبت) للافلام الروائية، والتسجيلية القصيرة الدورة الثالثة للمهرجان التي تحمل اسم الفنان الراحل سيد زيان مساء بعد غد السبت على مسرح الشباب، والرياضة.

وقال عادل عمار مؤسس ورئيس المهرجان، إن حفل الافتتاح يتضمن عدة معارض في مجالات متنوعة منها بورتريهات الفنانين”، و”الملابس النوبية”، و”فن تشكيلي” و”نحت” و”ورش حية” لأطفال العشوائيات الموهوبين، كما سيتم عرض فيلم الافتتاح البريطاني”العودة إلى فيكتوريا” يعقبه تكريم فنانين مصريين وعرب منهم سعيد عبد الغني وأحمد بدير وأسامة عباس، وعفاف شعيب وسماح أنور والمونتيرة ليلى السايس والمنتج محمد مختار والسعودي منيف العبد الله وعلاء مرسي وعايدة رياض، بالإضافة لتكريم شباب الدراما التليفزيونية، وشباب السينما المستقلة.

وأضاف عمار إن هذه الدورة التي تقام تحت رعاية وزارة الشباب، والرياضة تختلف عن سابقاتها حيث تشهد منافسة شرسة بين الأفلام المشاركة من عدة دول منها ، والعراق، وبريطانيا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وسيتم استعراض تاريخ السينما من خلال عرض مجموعة كبيرة من بوسترات وصور للأفلام القديمة تضم أعمالا لفناني الزمن الجميل أمثال الفنانة الراحلة فاتن حمامة وشادية وماجدة الصباحي وعبد الحليم حافظ وسعاد حسني وغيرهم، وسيقام على هامش المهرجان ورشة لإعداد الممثل للمخرج مصطفى الدمرداش.

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