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بالصور.. إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ89 شخصًا إلى أوروبا

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بالصور.. إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ89 شخصًا إلى أوروبا بالصور.. إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ89 شخصًا إلى أوروبا

احباط محاولة هروب لـ89 شخصاً

أعلن العميد محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، قيام أحد البلنصات بأعمال الهجرة الغير شرعية شمال البرلس، مؤكدًا صدور الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجه إحدى وحدات القوات البحرية التى تقوم بواجب المرور بالبحر المتوسط لإجراء عمليات بحث وتفتيش موسعة بالمنطقة.

وقال سمير في بيانٍ له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس، إنَّ عمليات البحث أسفرت عن العثور على أحد البلنصات شمال منطقة (البرلس) يحمل اسم ( الأميرة لوجى ) وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تبين وجود عدد (89) فرد من جنسـيات مختلفـة ( – السودان – إريتريا – جامبيا ) خلال محاولة الهجرة غير الشرعية إلى دول جنوب أوروبا .

وتابع:” تم إقتياد البلنص والأفراد إلى ميناء أبو قير البحرى حيث تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم”.

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