القوات المسلحة تهنئ المستشار عدلي منصور بحلول شهر رمضان

بعـث الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للمستشار عدلي منصور رئيـس الجمهوريـة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم هذا نصها :-

> يسعدني أن أبعث اليكم مهنئأ بحلول شهر رمضان المعظم ، اعادة الله عليكم بكل الخير وعلي الوطن المفدي باليمن والبركات ، متمنيا لكم التوفيق فيما تحملونة من مهام ومسئوليات ، وداعيا الله أن يجعاه شهر خير وبركة علي الوطن المفدي .

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم بهذة المناسبة الدينية الكريمة يؤكدون دورهم الوطني في خدمة مصر وشعبها العظيم ، وحماية الوطن والدفاع عن مقدساتة بكل الصدق والإخلاص والتفاني ، معتزين بانتمائهم لقوات مصر المسلحة درع الوطن وحصن الشعب الحامي لإرادتة وتاريخة العريق .

والله ادعو ان يعينكم ويسدد خطاكم لما فية خير الوطن .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .

كمـا بعـث الفريـق صدقي صبحي رئيـس أركـان حـرب القـوات المسلحـة ببرقيـة تهنئـه مماثلـة للمستشارعدلي منصور رئيس الجمهورية ،وقد أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة وكذلك المشاركين ضمن قوات حفظ السلام ، والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الإحتفال بحلول شهر رمضان المعظم 1434هـ .

كما أصدر الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحـة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة بنفس المناسبة.

أ ش أ