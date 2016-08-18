مجدى العجاتى: أتوقع إرسال قانون بناء الكنائس للبرلمان ومجلس الدولة معًا

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن مشروع الحكومة بشأن قانون بناء وترميم الكنائس لازال متداولاً داخل مجلس الوزراء.

وأكد العجاتى لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم إرساله إلى مجلس الدولة ومجلس النواب فى نفس التوقيت نظرًا لضيق الوقت.

وعن سبب تأخر الموافقة على مشروع القانون بمجلس الوزراء، أشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلى أنه قانون شائك، لافتا إلى أن جلسات الاستماع مستمرة من جانب الحكومة مع الأطراف المعنية.