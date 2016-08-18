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تهشم سيارتين ملاكى نتيجة سقوط شجرة بالدقى دون وقوع اصابات

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تهشم سيارتين ملاكى نتيجة سقوط شجرة بالدقى دون وقوع اصابات تهشم سيارتين ملاكى نتيجة سقوط شجرة بالدقى دون وقوع اصابات

>كتب عبد الرحمن سيد

تسبب سقوط شجرة كبيرة الحجم، فى تهشم سيارتين ملاكى، كانتا متوقفتين بشارع رفاعى فى منطقة الدقى، وانتقل رجال الإنقاذ البرى إلى المكان، وتم إزالة آثار الواقعة، بدون وقوع أى إصابات.

 

وتلقى اللواء أسامة شعبان، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط شجرة فى الدقى، وعلى الفور انتقل اللواء هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء والإنقاذ البرى والفريق المرافق له وبصحبتهم المعدات اللازمة.

 

وبالفحص تبين سقوط شجرة كبيرة الحجم على سيارتين ملاكى متوقفتين، مما أدى لتحطمهما بالكامل دون وقوع اصابات، وتم رفع آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء هشام العراقى، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بإخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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