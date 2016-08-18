أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الشرطة التركية تداهم شركات تابعة لـ«جولن» باسطنبول

Google+ Print
الشرطة التركية تداهم شركات تابعة لـ«جولن» باسطنبول الشرطة التركية تداهم شركات تابعة لـ«جولن» باسطنبول

ارشيفية

ذكرت الشرطة المالية التركية، صباح اليوم الخميس، أنها باشرت في وقت مبكر من صباح اليوم عملية واسعة استهدفت شركات في إسطنبول، قائلة إنه يشتبه في صلتها بالداعية فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بتدبير المحاولة الانقلابية.

وحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس” نقلا عن وسائل إعلام تركية، فإن العملية شملت إصدار 187 مذكرة توقيف في العملية التي تعد الثانية منذ بداية الأسبوع، واستهدفت رجال أعمال معروفين.

ومنذ فشل المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو الماضي، شنت السلطات التركية حملة اعتقالات وإقالات طالت عشرات الآلاف على خلفية المحاولة، وذكرت أن هؤلاء مرتبطين بجولن الذي يقيم في الولايات المتحدة الأميركية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا