الشرطة التركية تداهم شركات تابعة لـ«جولن» باسطنبول

ذكرت الشرطة المالية التركية، صباح اليوم الخميس، أنها باشرت في وقت مبكر من صباح اليوم عملية واسعة استهدفت شركات في إسطنبول، قائلة إنه يشتبه في صلتها بالداعية فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بتدبير المحاولة الانقلابية.

وحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس” نقلا عن وسائل إعلام تركية، فإن العملية شملت إصدار 187 مذكرة توقيف في العملية التي تعد الثانية منذ بداية الأسبوع، واستهدفت رجال أعمال معروفين.

ومنذ فشل المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو الماضي، شنت السلطات التركية حملة اعتقالات وإقالات طالت عشرات الآلاف على خلفية المحاولة، وذكرت أن هؤلاء مرتبطين بجولن الذي يقيم في الولايات المتحدة الأميركية.