الفلبين تسجل أسرع نمو اقتصادي في آسيا

سجلت الفلبين أسرع نمو اقتصادي في آسيا في الربع الثاني من هذا العام، استنادًا إلى إعلان الحكومة اليوم الخميس، عن نمو سنوي بلغ 7.0 % في الفترة من أبريل إلى نهاية يونيو.

وهذه أسرع وتيرة للنمو في الفلبين في 3 سنوات وتفوق النمو السنوي المسجل في الربع الاول والبالغ 6.8 % ومتوسط التوقعات في استطلاع لرويترز والبالغ 6.7 %.

واعلنت الصين إن اقتصادها نما بنسبة 6.7 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام.

ومن المنتظر ان تعلن الهند – التي حققت أسرع نمو سنوي في الربع الاول عند 7.9 % – بياناتها للربع الثاني في 31 أغسطس.

ومما ساعد في تعزيز النمو في الفلبين في الربع الثاني حملة إنفاق قبل انتخابات الرئاسة التي جرت في التاسع من مايو وفاز فيها رودريجو دوتيرتي.

وقالت الفلبين إن الاقتصاد نما بنسبة 1.8 % على أساس فصلي في الربع الثاني مجاريا متوسط التوقعات في استطلاع رويترز ومتجاوزا النمو المسجل في الربع الاول والبالغ 1.3 %.

وأبلغ وزير التخطيط الاقتصادي إرنستو بيرنيا الصحفيين أن الاداء القوي للاقتصاد في الربع الثاني “يزيد الاحتمالات لأن نبلغ” المستوى الذي تستهدفه الحكومة للنمو لعام 2016 بكامله والبالغ 6-7 %.

وقالت وكالة الاحصاء إن الاستثمارات – التي قفزت بنسبة 27.6 % على أساس سنوي في الربع الثاني – قدمت أكبر مساهمة في النمو في الفترة من أبريل الى يونيو تلاها انفاق الأسر.

وقفز الانفاق الحكومي 13.5 % ارتفاعا من 11.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول.

وظل النمو السنوي في الفلبين فوق 6 % منذ الربع الثالث من 2015 مدعوما بطلب محلي قوي وتحويلات نقدية وتضخم منخفض مما ساعد في الحد من تأثير ضعف في الطلب العالمي على صادرات البلاد.

وهبطت صادرات الفلبين 7.5 % على أساس سنوي في النصف الاول من 2016.