ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية

ارتفع سعر الذهب في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، متجهًا نحو تسجيل رابع جلسة على التوالي من المكاسب بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو، أن أعضاء بلجنة صنع السياسة النقدية بالبنك المركزي الامريكي حذرون إزاء رفع أسعار الفائدة في وقت قريب.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.37 % إلى 1353.11 دولار للاوقية (الاونصة) بحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.73 % الى 1358.6 دولار للاوقية.

ويلقى المعدن النفيس دعما أيضا من تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – مقتربا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع الذي سجله الثلاثاء.