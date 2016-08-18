الحماية المدنية تسيطر على حريق بـ 3 منازل في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة علي حريق نشب بعدد 3 منازل بناحية القبيصات – دائرة مركز طهطا نتج عنه نفوق 8 رؤوس ماشية وغنم.

> وتلقى اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج ، إخطارًا من مركز شرطة طهطا بنشوب حريق بناحية القبيصات – دائرة المركز.

> وانتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده، بالفحص تبين نشوب الحريق بعدد”3″ منازل مكونة من طابق واحد ومعرشة بأفلاق النخيل والجريد ملك كلاً من :-

> منصور محمود يوسف 35 سنة حاصل علي دبلوم تجارة، ورمضان عبد الراضي جابر احمد 34 سنة موظف، وعبد الراضي جابر محمد أحمد 70 سنة عامل زراعي ويقيمون بذات الناحية .

> ولم ينتج عن ذلك الحريق إصابات، وانحصرت التلفيات فـي نفوق عدد” 1″ رأس ماشية وعدد”7″ رأس غنم وكمية من الطيور واحتراق بعض الأثاثات.

> وبسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ونفوا الشبهة الجنائية،

> وأخطرت الإدارة البيطرية للإنتقال وإتخاذ اللازم، أخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة.

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 3459 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة 0