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السيدات البدينات أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

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السيدات البدينات أكثر عرضة للإصابة بالسرطان السيدات البدينات أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

>لندن (أ ش أ)

حذر علماء من أن السيدات اللائى يبقين بدينات لأكثر من 10 سنوات يزدن بشكل كبير من مخاطر إصابتهن بالسرطان.

 

وبحسب الدراسة – التى نقلتها صحيفة دايلى ميل البريطانية- فإن البيانات تشير إلى أنه كلما كانت النساء أكثر وزنا كلما ازدادت فرص إصابتهن بالأنواع المميتة من هذا المرض.

 

وفى المتوسط فإن كل 10 سنوات من الوزن الزائد ترفع احتمالات الإصابة بالسرطان بنسبة 7 %.

 

وأشارت الدراسة إلى أنه بالنسبة للسيدات اللائى يعانين من البدانة الشديدة، فإن احتمالات إصابتهن بسرطان الثدى ترتفع بنسبة 8% كل 10 سنوات، بينما ترتفع بنسبة 37 % بالنسبة لسرطان الرحم.

 

يشار إلى أن زيادة الوزن تتسبب فى استثارة 10 أنواع على الأقل من السرطان من بينها الأورام فى الثدى والرحم والأمعاء والبنكرياس والكلى .

 

وتعد النساء البريطانيات من بين الأكثر بدانة فى أوروبا، حيث إن 60 % من البريطانيات يعانون من زيادة الوزن أو البدانة.

 


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