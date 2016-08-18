الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الخميس، طقس حار رطب على معظم الأنحاء، وإن ظل معتدلا على السواحل الشمالية نهاراً لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وعلى خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

الإسكندرية 26 32

مطروح 22 31

بورسعيد 25 32

دمياط 25 31

بلطيم 26 32

الإسماعيلية 25 37

السويس 26 37

العريش 22 34

نخل 19 36

طابا 22 35

الطور 26 37

مرسى علم 27 37

الغردقة 27 36

شرم الشيخ 29 37

رفح 21 32

كاترين 18 32

سيوة 24 36

المنيا 24 37

الفيوم 25 37

رأس سدر 25 36

أبوسمبل 27 39

وسط الدلتا 26 36

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

الأقصر 26 39

أسوان 27 39

شلاتين 27 39

حلايب 28 37

الوادى الجديد 25 38

قنا 25 38

نويبع 27 36

السلوم 21 32