أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

>كتب ــ محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الخميس، طقس حار رطب على معظم الأنحاء، وإن ظل معتدلا على السواحل الشمالية نهاراً لطيف ليلاً.

 

 وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وعلى خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

الإسكندرية 26 32

مطروح 22 31

بورسعيد 25 32

دمياط 25 31

بلطيم 26 32

الإسماعيلية 25 37

السويس 26 37

العريش 22 34

نخل 19 36

طابا 22 35

الطور 26 37

مرسى علم 27 37

الغردقة 27 36

شرم الشيخ 29 37

رفح 21 32

كاترين 18 32

سيوة 24 36

المنيا 24 37

الفيوم 25 37

رأس سدر 25 36

أبوسمبل 27 39

وسط الدلتا 26 36

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

الأقصر 26 39

أسوان 27 39

شلاتين 27 39

حلايب 28 37

الوادى الجديد 25 38

قنا 25 38

نويبع 27 36

السلوم 21 32

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر