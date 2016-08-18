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جامعة الزقازيق: سلسلة ندوات عن "التخطيط الاستراتيجى من النظرية إلى التطبيق"

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جامعة الزقازيق: سلسلة ندوات عن "التخطيط الاستراتيجى من النظرية إلى التطبيق" جامعة الزقازيق: سلسلة ندوات عن "التخطيط الاستراتيجى من النظرية إلى التطبيق"

>الشرقية - حمدى عبد العظيم

 فى ضوء الخطة الاستراتيجية التى تنتهجها جامعة الزقازيق (2013 – 2022)، ووفقا للرؤية المستقبلية التى وضعها د. خالد عبد البارى رئيس الجامعة للنهوض بسير العملية التعليمية والبحث العلمى وتطويرهما وربطهما بخطط التنمية وحاجات المجتمع، تنظم وحدة التخطيط الاستراتيجى سلسلة ندوات تحت عنوان "التخطيط الاستراتيجى من النظرية إلى التطبيق" بكليات الجامعة.

صرح بذلك د.عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة بكلية الطب ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجى بالجامعة، مشيرا إلى أن سلسلة الندوات بدأت بكلية الزراعة، وغدا الخميس 19 أغسطس تعقد الندوة الثانية بكلية التربية الرياضية بنات،كما ستعقد ندوة الأحد المقبل 21 أغسطس بكلية العلوم، ويعقبها ندوة يوم الثلاثاء 23 بكلية الآداب ثم ندوة تعقد بكلية الهندسة يوم الأحد 28 أغسطس الجارى وذلك بهدف ترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجى فى كليات الجامعة وتوفير موارد بشرية بمهارات ذات مستوى عالمى وصولا إلى الجودة والاعتماد التى نسعى إليها جميعا كمنظومة عمل متكاملة فى جامعة الزقازيق. 


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