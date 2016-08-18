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نائب: مشروع قانون منع عمل من تخطى سن الستين يوفر 4 مليارات جنيه سنويا

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نائب: مشروع قانون منع عمل من تخطى سن الستين يوفر 4 مليارات جنيه سنويا نائب: مشروع قانون منع عمل من تخطى سن الستين يوفر 4 مليارات جنيه سنويا

>كتب ـ هشام عبد الجليل

قال عاطف عبد الجواد، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن لجنة القوى العاملة بالمجلس، ستناقش، الأحد المقبل، مشروع قانون منع عمل الأشخاص الذين تعدوا سن الستين، الذى تقدم به منذ فترة إلى البرلمان وتم إحالته للجنة.

وأشار "عبد الجواد"، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذا القانون، فى حال إقراره، سيتم تعميمه على القطاع العام وأى هيئات أو شركات أو بنوك مملوكة أو مملوك جزء منها للدولة، وليس من سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية فقط، وذلك من أجل إفساح لمجال للشباب فى إيجاد فرص العمل بدلا من احتكار البعض للمناصب الإدارية، ويثقلون كاهل الموازنة العامة للدولة بأكثر من 4 مليارات جنيه سنويا ، مؤكدا أن القانون سوف يوفر هذا الرقم للخزانة العامة، حال إقراره.

وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن هناك عدد من الشخصيات، بلغوا سن السبعين وعلى الرغم من ذلك ما زالوا يمارسوا عملهم  ويتقاضون أجورا ضخمة .


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