دار الكتب والوثائق القومية تنظم ندوة "قناة السويس بين السياسة والقانون"

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية اليوم الخميس، ندوة بعنوان "قناة السويس بين السياسة والقانون" وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً تحت رعاية الوزير حلمى النمنم وزير الثقافة، والفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

وتأتى الندوة بمناسبة احتفال دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور شريف كامل شاهين بمرور 60 عاماً على تأميم قناة السويس، وحرص وزارة الثقافة على إلقاء الضوء على تاريخ وحاضر ومستقبل القناة، والتعريف بأهميتها كمرفق حيوى ضرورى لخدمة حركة التجارة العالمية على الصعيد العالمى وكدعامة أساسية للاقتصاد المصرى على الصعيد الداخلى.

وقال طارق حسنين المتحدث الرسمى لهيئة قناة السويس خلال بيان صادر عن الهيئة اليوم الأربعاء، إن الندوة تتضمن عدة جلسات يلقيها نخبة من المتخصصين بالهيئة، فيحاضر بالجلسة الأولى الاستاذ محمد مختار المستشار القانونى للهيئة ويتناول فيها النظام القانونى لقناة السويس فى ظل اتفاقية القسطنطينية ومشروعية قرار التأميم.