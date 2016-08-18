5 علاجات طبيعية للتغلب على احتباس البول.. مضغ الثوم والبقدونس المغلى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" أن احتباس الماء فى الجسم قد يسبب تورما، عندما يكون الجهاز الليمفاوى غير قادر على إزالة السوائل الزائدة من بعض المناطق مثل الكاحلين والساقين واليدين، مما ينتج عنها تضخما فى بعض الأعضاء ، وفى بعض الأحيان يمكن أن تكون الأسباب وراء احتباس السوائل فى الجسم مشاكل الغدة الدرقية والكلى والحساسية ونقص الفيتامينات ومشاكل الدورة الدموية والقلب والأوعية الدموية.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير بعض العلاجات المنزلية للتغلب على مشكلة احتباس الماء فى الجسم، وتتضمن الآتى:

1. مضغ بعض فصوص من الثوم كل صباح، لأن الثوم مدر للبول ويساعد على تخلص الجسم من السوائل الزائدة فى الجسم .

2. شرب البقدونس المغلى بانتظام، لاحتوائه على الكالسيوم والحديد والمواد المضادة للأكسدة وفيتامين ب، كما أنه يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة .

3. شرب عصير الشعير، فهو مدر للبول ويقلل من تورم واحتباس الماء فى الجسم .

4. تناول بعض الأطعمة مثل الأناناس والبطيخ والتوت البرى، فهى مدرات للبول، ويمكن أن تجعلك تتبول بشكل أكثر، وتساعد على طرد السموم والسوائل من الجسم .

5. من الممكن تناول بعض الأطعمة التى تشمل التوت والزبيب والموز، لأنها تمد الجسم بالبوتاسيوم، لأنها تؤدى إلى احتباس الماء فى الجسم، افتقاره إلى البوتاسيوم.