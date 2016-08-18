أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 18 أغسطس

سجلت أسعار الذهب المحلي في الأسواق المصرية، اليوم الخميس، ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهات، حيث سجل عيار 21 في محلات الصاغة 456 جنيهًا، وسجل متوسط سعر جرام الذهب في عيار 24 سعر 521 جنيهًا.

فيما سجل عيار 18 سعر 391 جنيهًا، وسجل عيار 14 سعر 304 جنيهات، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 3616 جنيهًا، وسجلت سعر أوقية الذهب 1333دولارًا.

شبكةعيونالإخبارية

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