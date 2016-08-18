أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 18 أغسطس

Google+ Print
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 18 أغسطس أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 18 أغسطس

سجلت الذهب المحلي في الأسواق المصرية، اليوم الخميس، ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهات، حيث سجل عيار 21 في محلات الصاغة 456 جنيهًا، وسجل متوسط سعر جرام الذهب في عيار 24 سعر 521 جنيهًا.
فيما سجل عيار 18 سعر 391 جنيهًا، وسجل عيار 14 سعر 304 جنيهات، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 3616 جنيهًا، وسجلت سعر أوقية الذهب 1333دولارًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر