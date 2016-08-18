اسعار الدولار اليوم الخميس 18-8-2016 فى السوق السوداء

مازال حرب اسعار الدولار قائمه بين الصرافات وبين البنوك المصرية بالرغم من التشدد عليها من قبل الحكومة المصرية، وشاهدنا الايام الماضيه ارتفاع في اسعار الدولار في الاسواق السوداء والتي تعدت 13 جنيهاً والنصف جنية.

لكن الدولار يستقر سعره في السوق الموازيه او ما يسمي السوق السوداء حيث وصل سعر الدولار حدود 12.15 للشراء في مقابل 12.20 للبيع.

بالرغم من هناك بعض من أصحاب الصرافات يتوقعون أن الدولار سيرتفع ويتخدي الحاجز 15 دولار خلال الاشهر القليله الماضيةولكن سرعان ما توقف ذياده سعر الدولار في السوق السوداء بسبب الإجرائات التي إتخذها الابنك المركزي لكي يحل هذه المشكله وتحجيمها، وبدأ في غلق الصرافات بالشمع الاحمر والتي تخالف القانون ولا يتم استراجعها مره اخري ويتم تحريز أموالهم وعمل محضر لأصحاب هذه الصرافات.

والجدير بالذكر ان ارتفاع سعر الدولار أثر علي معظم المنتجات وخاصه السلع الغذائيه وهذا ما يقلق الشارع المصري ويتمني أن يستقر الوضع داخل البلد حتي لا يتسبب في ازمه جديده وهي ازمه ارتفاع وغلاء الاسعار

شبكةعيونالإخبارية

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