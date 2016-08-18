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إغلاق جزئى لـ"كوبرى أكتوبر" لمدة 3 أيام لإجراء أعمال صيانة

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إغلاق جزئى لـ"كوبرى أكتوبر" لمدة 3 أيام لإجراء أعمال صيانة إغلاق جزئى لـ"كوبرى أكتوبر" لمدة 3 أيام لإجراء أعمال صيانة

>كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى، مدير المرور، إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر، اليوم الخميس، بسبب إجراء أعمال تطوير و إصلاح فواصل معدنية، لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المركبات.

وأكد مصدر، أمنى أن إدارة المرور بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب ستقوم بأعمال إحلال وتجديد فواصل كوبرى أكتوبر، وسيتم استقطاع 5 أمتار من حارة واحدة بالتناوب فى الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى الجيزة.

وأضاف المصدر، أن تلك الأعمال ستستمر حتى الساعة 6 صباح الأحد 21 أغسطس 2016 وسط انتشار الخدمات المرورية مع وضع علامات إرشادية ليستكمل المواطنين رحلاتهم التى يقصودنها و تفادى منطقة الأعمال.


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