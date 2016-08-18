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وزير النقل يدشن القاطرة النهرية "سيوة" لنقل البضائع بين مصر والسودان السبت

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وزير النقل يدشن القاطرة النهرية "سيوة" لنقل البضائع بين مصر والسودان السبت وزير النقل يدشن القاطرة النهرية "سيوة" لنقل البضائع بين مصر والسودان السبت

>أسوان – عبد الله صلاح

يتوجه الدكتور جلال سعيد، وزير النقل إلى محافظة أسوان، يومى الجمعة والسبت المقبلين، لتدشين القاطرة النهرية "سيوة"، المخصصة لنقل البضائع بين والسودان عبر نهر النيل، بعد إعادة تأهيلها مرة أخرى للخدمة.

ويبدأ برنامج زيارة وزير النقل لأسوان، بتفقد المنافذ الحدودية والطرق الدولية بمدينة أبو سمبل، غداً الجمعة، بينما يشمل برنامج يوم السبت تدشين قاطرة البضائع النهرية الجديدة، بمقر هيئة وادى النيل للملاحة النهرية بأسوان، ورفع العلمين المصرى والسودانى على القاطرة الجديدة، فى حضور قيادات الهيئة ومحافظ أسوان.


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