النائب محمود عطية: اختيار مرشحى المحليات القادمة سيكون على أساس الكفاءة

أكد الدكتور مهندس محمود عطية نائب مجلس النواب عن دائرة حى غرب شبرا الخيمة وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن انتخابات المحليات القادمة سيكون لها دور وأهمية كبيرة فى عملية الحراك السياسى فى المجتمع وخاصة الشباب الذين لهم دوافع إيجابية لخدمة بلدهم.

وقال عطية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن قانون الإدارة المحلية سيكون له أثر كبير على تشجيع الاستثمار وخلق مناخ جيد للمواطنين فى التعامل مع الوحدات والمراكز المحلية لأن المجالس المحلية فى ظل القانون الجديد، سيكون لها صلاحيات أكبر فى الرقابة على أداء رؤساء الأحياء والمحافظين أنفسهم، مشيرا إلى أن المحليات ستعمل على ضبط الأداء والتنسيق بين الجهاز التنفيذى لكل محافظة.

وأكد عطية أن اختيارات المرشحين للمجالس المحلية ستكون على معايير وأسس الكفاءة والمسئولية والقدرة على العطاء فى العمل العام ولن يكون هناك أى تحيز لحزب أو فصيل سياسى أو مجاملات، مشيرا إلى أنه كنائب عن حزب الوفد قام باختيار الناشط محمود إبراهيم لخوض انتخابات المحليات بالقائمة عن دائرة حى غرب شبرالخيمة بالرغم من عدم انتمائه لحزب الوفد أو أى أحزاب لكن الاختيار جاء على أساس من له القدرة على تقديم خدمات لأهالى الدائرة من خلال موقعه فى العمل العام وليس الحزبى والكلمة فى النهاية للمواطنين فى الانتخابات.