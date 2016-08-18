تجديد حبس نائب مدير بنك "شيميل" ضبط بحوزته أدوات جنسية يستعملها فى الفجور

أمر قاضى المعارضات بمحكمة عابدين، أمس الأربعاء، تجديد حبس نائب مدير بنك، لإعلانه ممارسة الفجور والدعوى عبر مواقع الإنترنت، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان رجال مباحث آداب القاهرة برئاسة اللواء وائل جبريل، تمكنوا من ضبط شاذ جنسيًا "شيميل" على هيئة أنثى، أنشأ صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، وإعلانه عن استعداده لممارسة الشذوذ بمقابل 1000 جنيه، وأمرت نيابة عابدين برئاسة المستشار شريف توفيق حبس الشاذ جنسيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الفجور.

جاء ذلك بعد أن وردت معلومات للعميد إبراهيم الطويل وكيل مباحث آداب القاهرة، عن قيام شاب بالإعلان عن استعداده ممارسة الرذيلة والفجور مع آخرين مقابل 1000 جنيه، ونشره صورًا له فى أوضاع خارجة عن الآداب العامة.

وأسفرت التحريات التى أعدها العقيد طاهر إخلاص مدير التحريات، عن صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث آداب مباحث القاهرة من ضبط المتهم "أحمد. و" نائب مدير أحد البنوك الاستثمارية، وبحوزته ملابس نسائية، وأدوات جنسية، وأوقية ذكرية، وكرباج، وشعر مستعار، وحقن هرمونات أنوثة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء عبد العزيز خضر، مدير مباحث القاهرة، إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.