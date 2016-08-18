تجديد حبس العامل المتهم بقتل زوجته بسبب "غسل الملابس" 15 يومًا

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بإلقائها من الطابق الخامس 15 يومًا.

وقال "حسن.م"، المتهم بقتل زوجته، إنه يوم الواقعة عاد من عمله إلى منزله لتناول الغداء ثم النزول للتوجه إلى ميعاد هام مع أحد الأشخاص.

وأضاف المتهم، أنه سأل زوحته عن الملابس التى سيرتديها للذهاب إلى الموعد، فأخبرته بأن ملابسه غير نظيفة، مما استشاط غيظه وتعدى عليها بالضرب، نافيًا قتل زوجته بإلقائها من الشقة.

وأكد أن زوجته حاولت الهرب وتوجهت إلى شرفة الشقة، وألقت بنفسها من البلكونة، ثم نزلت وحملتها وتوجهت بها إلى المستشفى لإسعافها.



>بينما كشفت التحقيقات والتحريات، أن المجنى عليها فور وصولها إلى المستشفى وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة اعترفت على زوجها بأنه من قتلها، وألقى بها من الطابق الخامس بسبب ملابسه.

وبدأت الواقعة بتلقى قسم ثان مدينة نصر إخطارًا من المستشفى بوصول ربة منزل مع زوجها جثة هامدة، إثر إصابتها بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن زوجها من قتلها، بعد أن نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات عائلية عن تكاسلها فى غسيل ملابسه، واعتدى عليها المتهم بالضرب وإلقائها من الطابق الخامس، ثم هرع إلى الشارع وحملها وتوجه بها إلى المستشفى فى محاولة منه لإسعافها، لكنها قد لفظت أنفاسها الأخيرة، تم القبض على المتهم وإحالته لنيابة ثان مدينة نصر، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.