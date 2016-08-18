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رئيس الأهلي: أي مدرب سنتعاقد معه سيواجه هجوما شديدا منذ اليوم الأول

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رئيس الأهلي: أي مدرب سنتعاقد معه سيواجه هجوما شديدا منذ اليوم الأول رئيس الأهلي: أي مدرب سنتعاقد معه سيواجه هجوما شديدا منذ اليوم الأول

يعتقد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي أن أي مدرب سيتعاقد معه الأهلي في المستقبل سيهاجم مبكرا.

يواجه مجلس محمود طاهر وفريق الكرة بالأهلي انتقادات شديدة بسبب سوء النتائج مؤخرا، مما أدى لخسارة لقب كأس والخروج من دوري أبطال إفريقيا.

وقال طاهر في تصريحات لقناة دريم يوم الأربعاء: "أي مدرب سيتولى قيادة الأهلي مستقبلا سيواجه هجوما شديدا من الإعلام والجماهير".

وأضاف "حدث ذلك مع خوان كارلوس جاريدو وحدث مع جوزيه بيسيرو ومارتن يول".

وأوضح طاهر أن يول عندما تولى قيادة الأهلي قدم مشروعا عالميا لتطوير فريق الكرة، وتعجب من هجوم الجماهير على مدرب عالمي قاد توتنام وأياكس من قبل، حسب قوله.

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