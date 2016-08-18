محمود طاهر: لا اتمسك ببقاء مارتن يول.. ولكن

أوضح محمود طاهر رئيس الأهلي أنه لا يتمسك ببقاء مارتن يول في ظل الغضب الجماهيري من المدرب الهولندي مؤخرا.

خسر الأهلي كأس مصر لصالح غريمه الزمالك، ثم ودع دوري أبطال إفريقيا خلال أسبوع واحد، مما أدى لغضب جماهيري على القلعة الحمراء.

وقال طاهر في تصريحات لقناة دريم يوم الأربعاء: "لست متمسكا بالإبقاء على مارتن يول، لكنني مقدر الحالة النفسية السيئة التي يمر بها بسبب ما يحدث".

وهوجم المدرب الهولندي من قبل بعض جماهير الأهلي عقب الخروج من دوري أبطال إفريقيا، كما اقتحم بعض الجمهور مران الأهلي يوم الثلاثاء واشتبك مع اللاعبين.

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وأضاف طاهر "يول أخبرني بأنه غير مطمئن على حياته في مصر، لكنني أحاول أطمئنه لكي لا يرحل عن الأهلي لهذا السبب".

وأشار إلى أن رحيل يول من مصر بسبب تهديد سلامته سيكون بمثابة ضربة قوية لسمعة الكرة المصرية.

وأتم رئيس الأهلي "شخصيا أريد بقاء يول، لكن ضغط الجماهير بهذا الشكل لن يجعل الاجواء صحية لنجاحه".

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