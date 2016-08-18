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محمود طاهر: عدم الاستعانة بأبو تريكة كمدرب للأهلي له اعتبارات أخرى

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محمود طاهر: عدم الاستعانة بأبو تريكة كمدرب للأهلي له اعتبارات أخرى محمود طاهر: عدم الاستعانة بأبو تريكة كمدرب للأهلي له اعتبارات أخرى

برر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عدم الاستعانة بأيقونة الكرة المصرية محمد أبو تريكة في أحد المناصب الإدارية أو الفنية داخل القلعة الحمراء.

وصرح طاهر عبر قناة دريم: "لا ينكر أحد أن أبو تريكة أحد أعظم اللاعبين في النادي الأهلي والكرة المصرية".

واستدرك: "ولكن تولى أبو تريكة لمنصب فني في الأهلي له اعتبارات أخرى، فما المطلوب مني إذن؟".

وتردد اسم نجم منتخب السابق والمحلل في beIN sports حاليا بين بعض جماهير الأهلي ليتولي قيادة الفريق فنيا، في ظل سوء النتائج مؤخرا.

وواصل محمود طاهر "أبو تريكة لديه مشكلة ما، حلها يتطلب تفاصيل عديدة".

وأتم رئيس الأهلي "لا اريد الخوض في تفاصيل أكثر من ذلك".

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فيديو اليوم السابع

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