طاهر: رحيل مارتن يول الآن يسيئ لمصر.. ولا صحة للإستغناء عن ثلاثى الأهلى

أكد محمود طاهر رئيس الأهلي،إن إدارة النادي لم تفكر في الاستغناء عن الثلاثي عماد متعب وحسام غالي وشريف إكرامي في الصيف الجارى، مشيرا إلي أنه أيضا ليس صاحب قرار رحيل أي لاعب عن الفريق وأن هذا أمر يخص قطاع الكرة والجهاز الفنى.

وأوضح فى تصريحات لبرنامج "العاشرة مساء" أن ما يتردد عن رحيل 3 لاعبين أمر غير صحيح وأن هذا القرار خاص بالجهاز الفني وقطاع الكرة فقط.

وعن إمكانية رحيل مارتن يول رد قائلا:"مدرب الأهلى إن غادر مصر الآن فلن يكون إساءة له أو لمجلس الادارة ولكن المغادرة ستكون مسيئة لمصر وسيقال أنها غير آمنة.

وشدد على أن مجلس إدارة النادى اتخذ قرارًا بعدم خوض أي مباريات دون الحصول علي ضمانات أمنية،موضحا أن ما يحدث تحريض علني للجماهير ضد النادى عبر بعض وسائل الإعلام.

وأكد أن ما تم إنجازه خلال الفترات الماضية فى ظل مجلس الإدارة الحالى من بطولات وإنجازات سيتم تقديم كشف حساب به.