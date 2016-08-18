أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طاهر: رحيل مارتن يول الآن يسيئ لمصر.. ولا صحة للإستغناء عن ثلاثى الأهلى

Google+ Print
طاهر: رحيل مارتن يول الآن يسيئ لمصر.. ولا صحة للإستغناء عن ثلاثى الأهلى طاهر: رحيل مارتن يول الآن يسيئ لمصر.. ولا صحة للإستغناء عن ثلاثى الأهلى

>كتب رمضان حسن

أكد محمود طاهر رئيس الأهلي،إن إدارة النادي لم تفكر في الاستغناء عن الثلاثي عماد متعب وحسام غالي وشريف إكرامي في الصيف الجارى، مشيرا إلي أنه أيضا ليس صاحب قرار رحيل أي لاعب عن الفريق وأن هذا أمر يخص قطاع الكرة والجهاز الفنى.

وأوضح فى تصريحات لبرنامج "العاشرة مساء" أن ما يتردد عن رحيل 3 لاعبين أمر غير صحيح وأن هذا القرار خاص بالجهاز الفني وقطاع الكرة فقط.

وعن إمكانية رحيل مارتن يول رد قائلا:"مدرب الأهلى إن غادر الآن فلن يكون إساءة له أو لمجلس الادارة  ولكن المغادرة ستكون مسيئة لمصر وسيقال أنها غير آمنة.

وشدد على أن مجلس إدارة النادى اتخذ قرارًا بعدم خوض أي مباريات دون الحصول علي ضمانات أمنية،موضحا  أن ما يحدث تحريض علني للجماهير ضد النادى عبر بعض وسائل الإعلام.

وأكد  أن ما تم إنجازه خلال الفترات الماضية فى ظل مجلس الإدارة الحالى من بطولات وإنجازات سيتم تقديم كشف حساب به.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر