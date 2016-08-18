أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

بحاجة لتدخل سريع لتخفيف معاناتها السرطان ينهش جسد الطفلة لجين

Google+ Print
بحاجة لتدخل سريع لتخفيف معاناتها السرطان ينهش جسد الطفلة لجين بحاجة لتدخل سريع لتخفيف معاناتها السرطان ينهش جسد الطفلة لجين

المواعيد المتباعدة فاقمت معاناة لجين

السرطان لم يرحم الطفولة وجسدها الضعيف عندما داهم لجين ذات الخمس سنوات وأدخلت مستشفى الملك خالد بالرياض وأجريت لها عملية إزالة العين، وتم تحويلها لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإعطائها الكيماوي، إلا أن المواعيد البعيدة تسببت في تفاقم المعاناة، وانتقلت المشكلة لعينها الأخرى.

وراجع ذووها مستشفى الملك خالد مرة أخرى فتم تحويلها لمستشفى الملك فيصل بالرياض والذي بدوره حولها لمستشفى الملك فيصل بجدة "لأخذ جرعات الكيماوي"، ولكن حددوا لها موعداً بعيد الأجل آنذاك من 26 شوال إلى 18 ذي القعدة بسبب سفر الطبيب المختص.

وأكد خالها عبدالعزيز الرفاعي تخوف ذويها من تأجيل الموعد، مطالباً بالتدخل السريع لأن حالتها تزداد سوءًا، وكل يوم يمر عليها تزداد المعاناة ومتاعب الأسرة وخاصة والدتها التي يعتصر قلبها الألم على فلذة كبدها.

للتواصل عبدالعزيز الرفاعي 0545250415.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية