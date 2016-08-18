بحاجة لتدخل سريع لتخفيف معاناتها السرطان ينهش جسد الطفلة لجين

المواعيد المتباعدة فاقمت معاناة لجين

السرطان لم يرحم الطفولة وجسدها الضعيف عندما داهم لجين ذات الخمس سنوات وأدخلت مستشفى الملك خالد بالرياض وأجريت لها عملية إزالة العين، وتم تحويلها لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإعطائها الكيماوي، إلا أن المواعيد البعيدة تسببت في تفاقم المعاناة، وانتقلت المشكلة لعينها الأخرى.

وراجع ذووها مستشفى الملك خالد مرة أخرى فتم تحويلها لمستشفى الملك فيصل بالرياض والذي بدوره حولها لمستشفى الملك فيصل بجدة "لأخذ جرعات الكيماوي"، ولكن حددوا لها موعداً بعيد الأجل آنذاك من 26 شوال إلى 18 ذي القعدة بسبب سفر الطبيب المختص.

وأكد خالها عبدالعزيز الرفاعي تخوف ذويها من تأجيل الموعد، مطالباً بالتدخل السريع لأن حالتها تزداد سوءًا، وكل يوم يمر عليها تزداد المعاناة ومتاعب الأسرة وخاصة والدتها التي يعتصر قلبها الألم على فلذة كبدها.

للتواصل عبدالعزيز الرفاعي 0545250415.