تكريم ستة ضباط وأفراد في «الدفاع المدني»

كرّم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مكتبه بالرياض، أمس، ستة ضباط وأفراد من الدفاع المدني بكل من المدينة المنورة وجازان وحائل، لما بذلوه في الأعمال والمهام المناطة بهم.

وشمل التكريم كلاً من الرائد فهد عيسى الشمري من "مدني حائل"، الرائد مصلح سالم الشمراني من "مدني جازان"، النقيب خالد غازي الحربي من "مدني حائل"، الرقيب أول خالد عبدالعزيز القويعي من "مدني حائل"، الرقيب أول عبدالله موسى أبو العجار من "مدني جازان"، الرقيب حميد عايش الصبحي من "مدني المدينة المنورة".

وسلم الفريق العمرو المكرمين شهادات شكر وتقدير، وهدية تذكارية تعبيراً عن امتنان المديرية العامة للدفاع المدني لما يقدمه رجال الدفاع المدني من جهود مخلصة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتنمية روح المسؤولية لدى كافة منسوبيها من ضباط وأفراد، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد خدمة للدين ثم المليك والوطن.