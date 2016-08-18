د. الفوزان على القناة الأولى كل جمعة

د. صالح الفوزان

بدأت القناة الأولى بث برنامج أسبوعي جديد للشيخ د. صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، يحمل اسم (دروس من السنة) ومضمونة شرح كتاب الحديث للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، ويشتمل البرنامج على قيمة معرفية عالية من خلال شرح الأحاديث التي بوّبها المؤلف رحمه الله على أبواب الفقه، لتعم الفائدة لمشاهدي البرنامج للتفقه في أمور دينهم ولاسيما العبادات على وجه الخصوص، من خلال شرح سهل ميسر لعالم جليل.

يبث البرنامج كل يوم جمعة بعد موجز الأنباء الذي يلي صلاة الجمعة من المسجد الحرام، ويعاد فجر السبت، وكذلك بعد السادسة مساء كل سبت.

يعد البرنامج ويقدمه الشيخ يزيد الهريش المشرف العام على البرنامج.

ويلقى البرنامج عناية واهتمامًا من هيئة الإذاعة والتلفزيون كونه يعنى بتراث الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله امتدادًا للعناية الكبرى التي توليها الدولة لتاريخ وتراث هذا الإمام لاسيما ومن يشرحه الشيخ الفوزان.