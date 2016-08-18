ويل سميث : هكذا أنقذت زواجي

بعد الكثير من الأخبار التي تحدثت عن مشاكل زوجية بين النجم العالمي ويل سميث Will Smith وزوجته Jada Pinkett خرج النجم عن صمته كاشفاً تفاصيل جديدة عن علاقتهما.

وصرح ويل أنه وزوجته خضعا لعلاج الأزواج لينقذا زواجهما ومرا بأوقات عصيبة بعد أن كان صريحين بشدة مع بعضهما البعض.

وقال ويل:"ما يحدث في الزواج منذ أن تبدأ الاستشارات العلاجية هو أن الحقيقة تظهر وبعدها تنظران إلى بعضكما ولا تتصوران أنكما يمكن أن تحبا بعضكما من جديد طالما خرجت الحقيقة إلى العلن".

وأضاف أن هذه الصراحة أدخلتهما في أوقات صعبة جداً ومظلمة، فعندما يفصح الشريك عن ماهيته وكيف يفكر سيتعرف عندها عن حق على شريكه الأخر.

وتابع النجم البالغ من العمر 47 عاماً حديثه بالقول أنه هذا الظلام الذي مر به، كان ظلام ما قبل النور الذي ينبعث من الفجر.

وكان ويل قد وضع حداً لشائعات الطلاق مع زوجته العام المنصرم على صفحته الخاصة في فيس بوك بالقول :" الطلاق لن يحدث أبداً".

ويل وجادا متزوجان منذ 19 عاماً وهم والدا جايدن سميث 18 عاماً ويلو سميث البالغة 15 عاماً، كما أن ويل لديه ابن من زواج سابق يدعى تراي سميث.

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