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سطو مسلح على سيارة الفنان ياسر فرج

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الأربعاء 17-08-2016 23:19

تعرض الفنان ياسر فرج لحادث سرقة تحت تهديد السلاح مساء أمس الثلاثاء، وذلك أثناء تواجده بسيارته أمام نادي الصيد بالقطامية، وتمت سرقة سيارته و2 هاتف محمول وبعض المتعلقات الشخصية.

وكتب ياسر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك": أمس في التاسعة مساء أثناء وقوفي بسيارتي أمام نادي الصيد بالقطامية لإجراء مكالمة تليفونية طويلة تعرضت للسطو المسلح من أربعة أشخاص يحملون بندقيتين آليتين.. وتم سرقة سيارتي وموبايلين وبعض المتعلقات الشخصية ..الحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه".

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سيدتي