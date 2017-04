هذه قائمة مخططات أوباما لإجازته الصيفية الأخيرة

نشر الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، قائمة تتضمن خمسة كتب ينوي قراءتها أثناء إجازته الصيفية الأخيرة، قبل انتهاء ولايته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

الكتب هي: كتاب ذكريات لويليام فينيغان بعنوان "Barbarian Days: A Surfing Life" ورواية لكولسون وايتهيد بعنوان "Underground Hailroad" وكتاب لهيلين ماكدونالد بعنوان "H is for Hawk" وكتاب من نوع الأدب النفسي المثير للكاتبة البريطانية بولا هوكينز "The Girl on the Train" ورواية خيالية لنيل ستيفنسون بعنوان "Seveneves".

كما عرض الرئيس قائمة من الأغاني التي ينوي الاستماع إليها خلال إجازته الصيفية وتتضمن 29 أغنية. وقُسّمت القائمة إلى قسمين واحدة للاستماع اليها بالنهار وتحوي أغان من أنماط مختلطة، والثانية مخصصة للاستماع اليها ليلاً وتحوي أغان من نوع الجاز والسول.

يشار الى ان باراك أوباما توجه مع زوجته ميشيل Michelle وابنتيه ماليا وساشا إلى مصح مارتاس فينيارد بولاية ماساتشوستس الذي يختاره تقليدياً منذ توليه منصب رئيس الدولة في عام 2009.

وتخلف أوباما عن الذهاب إلى المصح المذكور كما هي العادة، في عام 2012 فقط حينما ترشح للولاية ثانية. وستكون هذه الرحلة هي الأخيرة بالنسبة له بصفته رئيسا للولايات المتحدة، إذ ستجري انتخابات الرئاسة الأمريكية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

