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J. K. Rowling تعيدنا الى عالم "هاري بوتر"

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الخميس 18-08-2016 02:58

كشفت المؤلفة البريطانية J. K. Rowling انها تعمل على سلسلة قصص قصيرة عن بعض شخصيات سلسلة الخيال الشهيرة "هاري بوتر".

وقالت دار "بوترمور" التي أسستها Rowling للنشر والتجارة الإلكترونية إنها ستصدر ثلاثة كتب إلكترونية قصيرة اعتباراً من السادس من سبتمبر- أيلول.

وتضم المجموعة الجديدة التي تحمل اسم " Pottermore Presents" كتابات لصالح Pottermore .com وقصصاً جديدة عن شخصيات بوتر.

وستكون الكتب الالكترونية الجديدة متاحة على موقع Pottermore ولدى بائعي الكتب الإلكترونية.

والقصص الجديدة أحدث حلقة في علامة هاري بوتر التي تضم سبعة كتب وثمانية أفلام وثلاث حدائق ترفيهية ومسرحية في لندن بيعت كل تذاكرها بعنوان harry potter and the cursed child.

 

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