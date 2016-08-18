صحيفة سعودية: الاتحاد يفكر في الاستغناء عن كهربا بسبب ' الدفاع '

زعمت صحيفة الرياضية السعودية في نسختها الورقية أن إدارة اتحاد جدة تدرس الاستغناء عن محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق المعار من الزمالك.

وكان اللاعب قد انضم للاتحاد مقابل مليون و200 ألف دولار على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من الزمالك.

وقالت الصحيفة إن إدارة الاتحاد برئاسة أحمد مسعود قد وضعت كهربا ضمن خياراتها لحل مشكلة دفاع الفريق.

وأوضحت أن الاتحاد يضم في صفوفه رباعي أجنبي وهو الحد الأقصى للأجانب بالدوري وهم فهد الأنصاري من الكويت وأحمد العكايشي من تونس وكارلوس فيلانوفا من تشيلي ومحمود كهربا المصري.

وبحسب مصادر لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة النادي تفكر في الاستغناء عن كهربا واستبداله بمدافع أجنبي في حال عدم تمكن مدرب الفريق في حل أزمة الدفاع التي يعاني منها حاليا.

وأشارت المصادر للصحيفة السعودية أن لاعب نادي العدالة محمد المبارك سيخوض تجربة مع الاتحاد في المعسكر الذي سيدخله منتصف الأسبوع المقبل بإسبانيا للوقوف على مدى قدرته لتدعيم الدفاع.

وفي حالة نجاح محمد المبارك في حل الأزمة الدفاعية، فسيستمر كهربا مع الفريق السعودي.

وسجل كهربا هدفا في مباراتين رسميتين خاضهما مع اتحاد جدة.