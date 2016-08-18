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محمود طاهر: رمضان صبحي تمارض من أجل الموافقة على احترافه

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محمود طاهر: رمضان صبحي تمارض من أجل الموافقة على احترافه محمود طاهر: رمضان صبحي تمارض من أجل الموافقة على احترافه

قال محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي إن رمضان صبحي لاعب الفريق السابق تمارض وضغط على القلعة الحمراء من أجل الموافقة على احترافه.

وانتقل رمضان صبحي إلى ستوك سيتي الشهر الماضي مقابل نحو ستة ملايين يورو بعد مفاوضات طويلة مع الأهلي.

وأوضح طاهر في تصريحات لقناة دريم يوم الأربعاء: "اختلفت مع مارتن يول المدير الفني للفريق الذي كان يرغب في الإبقاء على رمضان صبحي من أجل بيعه لاحقا بعشرة ملايين يورو".

وأضاف "رمضان صبحي كان يرغب بشدة في الاحتراف، وبدأ في التمارض من أجل أن نوافق على انتقاله لستوك سيتي".

وأشار إلى غياب رمضان صبحي عن لقاء الاتحاد السكندري في الدوري المصري بسبب الإصابة.

واستطرد "التمسنا العذر للاعب، فقد حلم بالتواجد في الدوري الإنجليزي، وهناك فارق كبير بينه والدوري المصري".

وأتم "لو أبقينا على رمضان صبحي في الأهلي رغما عن ارادته لم يكن ليظهر بمستويات طيبة، ثم تنهال علينا الانتقادات بسبب رفض احترافه".

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